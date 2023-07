Hoe stop je met drinken?

Lieve en Marjan hebben afgesproken met Kobe (44), die nu negen jaar gestopt is met drinken – of ‘gekozen heeft voor een leven zonder alcohol’, zegt hij zelf. Kobe was jaren verslaafd aan alcohol. Hij is een ‘radicaal geval’, vinden Lieve en Marjan, maar als iemand weet hoe je stopt met drinken, is hij het wel.