Fifa deelt gratis tickets uit om volk naar WK vrouwenvoetbal te lokken

De internationale voetbalbond Fifa geeft twintigduizend gratis tickets weg in de hoop de tribunes te vullen van de openingsmatchen bij het WK vrouwenvoetbal in Nieuw-Zeeland. Het land ligt te ver en het nationale vrouwenteam begeestert de Nieuw-Zeelanders niet.

Een week voor de start van het WK vrouwenvoetbal heerst nervositeit over lege tribunes en wordt haastig naar oplossingen gezocht. Vooral de verkoop voor de openingswedstrijden in Nieuw-Zeeland baart zorgen. Na een potje paniekvoetbal moeten gratis tickets voor elke openingsmatch in alle vier de gaststeden overtuigen. Twintigduizend gratis kaartjes namens de Fifa en nog eens vijfduizend met de groeten van sponsor Xero.

In een poging meer volk te lokken, werd ook een beroep gedaan op Jacinda Ardern. De populaire ex-premier schrijft op Instagram dat ze dolenthousiast is dat haar land zo’n gigantisch evenement mag organiseren. ‘Met geweldige teams en geweldige atleten’, belooft ze haar 1,7 miljoen volgers. Niet dat ze veel van voetbal kent, geeft ze toe.

Beter in Australië

‘Alle wegen leiden naar down-under’, klinkt de slogan van het WK. Maar dat lukt maar met moeite. Het WK-vrouwenvoetbal lokt nog geen derde van de fans van het WK mannenvoetbal in het controversiële gastland Qatar. Volgens cijfers van de wereldwijde voetbalbond gingen voor de vrouwen een miljoen kaartjes over de toog. Het leeuwendeel voor wedstrijden bij dat andere gastland: Australië. Zijn nationale vrouwenequipe ‘Matildas’ dingt ernstig mee voor de wereldbeker.

Een schril contrast met de Nieuw-Zeelandse ‘Football Ferns’. Blessures en ondermaatse prestaties overschaduwen hun WK-kwalificatie. Een kwalificatie die ze als gastland cadeau kregen van de Fifa. Maar de Nieuw-Zeelanders lopen precies niet warm om pover voetbal in eigen land te zien.

In het afgelegen Nieuw-Zeeland kan de voetbalbond moeilijk op buitenlandse fans rekenen. Voor het mooie weer zal niemand afzakken. Juli isdown-undereen koude, donkere wintermaand. Ook vanuit België zullen allicht niet veel supporters naar het eiland aan de andere kant van de wereld vliegen. Onze Red Flames konden zich niet plaatsen voor het WK.