Overzicht | Elke partijvoorzitter van de Nederlandse coalitie stapte het afgelopen jaar op

Mark Rutte

De bekendste is zonder twijfel Mark Rutte. De liberaal maakte van de VVD-partij een baken in het politiek landschap van onze noorderburen. Keer op keer kwam de partij onder zijn auspiciën als grootste uit de stembusslag. Met een dikke dertien jaar op de teller geldt hij als langst regerende minister-president in Nederland. De man die altijd het compromis kon vinden, kon dat finaal niet over het asielbeleid bij zijn vierde termijn. ‘Mijn enige motivatie is Nederland’, verklaarde Rutte toen hij zijn exit aankondigde. Allicht gaat de 56-jarige verder als leerkracht.

Wopke Hoekstra

Het christendemocratisch zwaargewicht en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (47) gaf er enkele uren voor Mark Rutte de brui aan. In een interview met de krant De Telegraaf zwaait hij af met de woorden dat hij zich meer een bestuurder dan een beroepspoliticus voelt. Hij stelt zijn vertrouwen in ‘allerlei jonge talenten’.

Hoekstra nam in 2020 het voorzitterschap van de CDA-partij op zich. Onder hem maakte de partij geen furore. Na verlies bij de verkiezingen deden de christendemocraten opnieuw hun intrede in de regering. Met dezelfde vier partijen die de vorige legislatuur ruziënd uiteen gingen. Volgens duidingsprogramma Nieuwsuur wilde bijna niemand hem opnieuw als partijleider. Zijn aanpak in het heikele stikstofdossier wordt als voornaamste reden gegeven.

Over de plannen van Hoekstra na het partijleiderschap is weinig bekend. Een zetel in de Tweede Kamer kan hem niet bekoren. Of hij opnieuw zou willen besturen in een nieuw kabinet laat hij de Nederlanders in het ongewisse.

Sigrid Kaag

In maart 2021 gingen beelden van een dansende Sigrid Kaag (61) op een tafel nog de wereld rond. Met vijf extra parlementszitjes werd haar liberaal-progressieve D66-partij prompt de tweede grootste van het land. Een goede twee jaar later begeeft ze zich al naar de exit.

Sigrid Kaag — © Bart Maat

De kritiek op Kaag was in die twee jaar snoeihard. Niet zozeer binnen de partij of op het binnenhof. Wel van complotdenkers en misnoegde landbouwers. De vrouw kreeg de afgelopen maanden ernstige bedreigingen te verduren. Dat woog op haar en haar familie. ‘De tol is te hoog’, maakt ze de balans op. Voor haar vertrek vindt ze bijval van Mark Rutte: ‘Privé heeft ze een onacceptabel hoge prijs moeten betalen’. Hoekstra vindt Kaags situatie ‘helaas herkenbaar’, maar ‘bij weinigen zo extreem’ als bij haar. In Rutte IV diende ze haar land als minister van Financiën en was ze vicepremier. Gezien de situatie kiest ze waarschijnlijk voor een leven buiten de schijnwerpers.

Gert-Jan Segers

‘Ik heb gegeven wat ik kon geven’, mailde Gert-Jan Segers (54) in januari al naar de leden van zijn partij ChristenUnie. Twee afscheidsinterviews later verliet hij na tien bewogen jaren de Haagse politiek. Onverwacht en zonder concrete aanleiding, maar in een interview met zusterkrant NRC vertelde hij dat hij nooit de intentie had om zijn laatste voorzitterstermijn uit te doen. Segers ging ‘de stilte in’ en werkt aan een roman. Het voorzitterschap van de coalitiepartij kwam zo bij Mirjam Bikker terecht. Zij maakt voorlopig geen aanstalten om op te stappen.

Gert-Jan Segers — © EPA

Voor de verkiezingen in november zullen zo bij alle coalitiepartners nieuwe kopstukken de lijsten moeten trekken. Bij de VVD loopt Dilan Yesilgöz om de grote schoenen van Mark Rutte te vullen. Bij de CDA en de D66 is het voorlopig nog koffiedik kijken.