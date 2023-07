Vandaag blijft het droog, met soms vrij veel bewolking. Niettemin kan het flink opwarmen bij maxima rond 27 graden in het centrum. Ook aan zee wordt het zomers bij temperaturen tot 26 graden. In de namiddag komt de zon er steeds vaker aan te pas. De wind waait matig uit het zuiden.

Vanavond blijft het licht bewolkt, maar in de loop van de nacht dikt de bewolking geleidelijk aan. Tegen de ochtend is er een spatje regen mogelijk in het westen, elders blijft het droog bij minima tussen 14 en 20 graden. De wind spant gevoelig aan.