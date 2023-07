Topman Disney blijft nog twee jaar langer aan

De raad van bestuur stemde er unaniem mee in om het contract van de topman met twee jaar te verlengen, zegt Disney in een persbericht. De zoektocht naar een opvolger blijft tegelijkertijd wel een prioriteit, klinkt het nog.

Het Amerikaanse concern heeft heel wat werk op de plank. De streamingdienst is met hoge productiekosten verlieslatend, de Amerikaanse tv-markt krimpt en de attractieparken van Disney lijken aantrekkingskracht te verliezen. Iger kondigde als reactie plannen aan om 5,5 miljard dollar te besparen en 7.000 banen te schrappen.

De zeventiger is de architect van het huidige Disney-concern. Tijdens zijn eerste periode als ceo, van 2005 tot 2020, bracht hij de Marvel-superhelden, het ‘Star Wars’-universum en de animatiestudio Pixar onder bij Disney. In 2020 werd hij opgevolgd door Bob Chapek, maar eind 2022 keerde Iger terug nadat het bestuur het vertrouwen in zijn opvolger verloren had.

‘Bob heeft Disney opnieuw op de juiste strategische weg richting waardecreatie gezet’, stelt Disney in het persbericht. Zijn contract wordt verlengd om ‘die transformatie succesvol te kunnen afronden en genoeg tijd te nemen om een nieuwe ceo in positie te brengen’.