Belgen werden in eerste kwartaal 22 miljard euro rijker

De stijgende beurskoersen hebben in de eerst drie maanden van dit jaar de beleggingen van de Belgen een duwtje gegeven. Het totale vermogen van de Belgen steeg in het eerste kwartaal met 22,2 miljard euro.

Tot die conclusie komt de Nationale Bank van België (NBB). Het netto financieel vermogen van alle Belgen samen bedroeg eind maart 1.157,7 miljard euro, tegenover 1.135,5 miljard euro eind 2022.

Een groot deel van de toename is te danken aan een herstel van de beurzen. ‘De hogere beurskoersen zorgden namelijk voor positieve prijseffecten in de participaties van particulieren in beleggingsfondsen (+8,3 miljard euro) en beursgenoteerde aandelen (+4,4 miljard euro)’, zegt de NBB. Ook de waarde van verzekeringsproducten steeg.

Particulieren belegden ook meer in andere zaken, onder meer in termijnrekeningen en beleggingsfondsen. Er werd daarentegen minder geld geplaatst op vooral zichtrekeningen (-8 miljard euro) en in mindere mate ook op spaarboekjes.

De Belgen hadden in het eerste kwartaal ook 343,1 miljard euro schulden uitstaan. Dat was een toename met 1,4 miljard euro, vooral door een stijging van de woonleningen.