Staking Hollywoodacteurs kwestie van uren, vertrouwen in voorzitster Fran Drescher is weg

Acteurs in Hollywood voegen zich straks bij de stakende scenaristen. Ondertussen groeit hun ongenoegen over voorzitter Fran ‘The nanny’ Drescher. Dat ze afgelopen weekend op een mode-event in Italië was, zet kwaad bloed.

Officieel is er nog niets beslist, maar een staking van de acteurs in Hollywood is zo goed als zeker. De onderhandelingen van de laatste kans zaten woensdag muurvast, de deadline van acteursvakbond SAG-AFTRA verliep om middernacht, negen uur ’s ochtends onze tijd. De onderhandelaars van de acteursvakbond hebben hun directie unaniem geadviseerd om mee te staken met de scenaristen, die al zeven weken het werk hebben neergelegd.

Ze leggen de schuld bij AMPTP, de organisatie die de belangrijkste filmstudio’s en streamingdiensten als Netflix, Disney+ en Amazon verenigt. ‘Na vier weken onderhandelen blijkt AMPTP niet geneigd om een rechtvaardige regeling te treffen over elementen die cruciaal zijn voor onze leden.’ Ze spreken van ‘onverzettelijkheid en uitstelmanoeuvres’ bij AMPTP. Een federale bemiddelaar moest de twee partijen gisteren dichter bijeen brengen, maar dat wordt door de acteurs gezien als een manier om onderhandelingen op de lange baan te schuiven.

‘Beledigend’

AMPTP zegt dat een staking ‘duizenden mensen uit de industrie verder in financiële problemen zal brengen’. ‘Dit is de keuze van de vakbond, niet de onze. Wij hebben voorstellen gedaan om de lonen en de vergoedingen voor heruitzendingen gevoelig te verhogen, de pensioenen en medische verzekeringen op te trekken, en een baanbrekend voorstel gedaan om het digitale beeld van acteurs te beschermen.’

Fran Drescher en Kim Kardashian vorig weekend. Foto: rr

Fran Drescher, voorzitter van SAG-AFTRA, bij ons vooral bekend van de reeks The nanny, verklaarde vannacht dat de voorstellen van AMPTP ‘beledigend’ waren en ‘weinig respect betoonden voor onze grote bijdrage aan deze industrie. Tot zij ten goeder trouw aan de onderhandelingstafel komen, kunnen we niet werken aan een oplossing.’

Maar Drescher ligt zelf onder vuur bij haar leden. Dat ze vorig weekend in Italië met Kim Kardashian werd gefotografeerd op een evenement van Dolce & Gabbana, wordt gezien als een teken dat zij niet beseft wat er op tafel ligt.

‘Ze wordt omringd door goede mensen met ervaring en een hart voor hun zaak’, zegt een acteur aan Rolling Stone. ‘In hen heb ik vertrouwen. Maar Fran zie ik als een boegbeeld dat vooral geniet van de aandacht. Jammer genoeg is ze voorzitter van een van de grootste vakbonden in de entertainmentindustrie, op een moment dat grote veranderingen op til zijn. En op dat vlak neemt ze niet het voortouw.’

‘Opofferingen’

Eind juni schreven 300 leden al een brief naar de directie en het onderhandelingsteam van SAG-Aftra. Onder meer Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Ben Stiller en Amy Poehler vonden dat een staking nodig was. ‘De leden zijn bereid om opofferingen te doen die de directie niet brengt.’

De directie van SAG-AFTRA komt bijeen om 9 uur in Los Angeles, 18 uur voor ons. Verwacht wordt dat ze dan de staking bekrachtigt en 160.000 acteurs zich voegen bij de 11.500 scenaristen die al sinds begin mei staken.

