Zowel jeugdrechters als jeugdpsychiaters zien een opvallende stijging van het aantal collocaties bij jongeren. ‘Vaak komen die kinderen noodgedwongen terecht tussen volwassenen met zware psychoses en verslavingen.’

‘Een gedwongen opname in de psychiatrie is voor een jongere nooit een goede oplossing. Maar soms is het de minst slechte’, zegt Jan De Meulenaere, hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van ...