Fabio Jakobsen heeft te veel last van valpartij en verlaat de Tour

Fabio Jakobsen gaat niet meer van start in de twaalfde etappe van de Tour de France. De Nederlandse sprinter kwam in de vierde rit ten val en heeft te veel last van de gevolgen daarvan.

‘Door mijn val in de vierde etappe en na overleg met de ploeg hebben we besloten dat het beter is dat mijn Tour hier stopt’, aldus Jakobsen via zijn ploeg Soudal-Quick-Step. ‘Op dit moment lijkt het onmogelijk voor mij om Parijs te bereiken, omdat ik niet aan het herstellen ben en mijn lichaam niet aan het genezen is van de valpartij. Ik ben erg verdrietig om de Tour te verlaten, want ik had grote doelen voor deze wedstrijd en wilde op mijn best zijn met de ploeg. Ik ga nu wat tijd nemen om te herstellen en mijn hoofd leeg te maken, en hopelijk ben ik later dit seizoen weer op mijn best’, aldus de 26-jarige Nederlander.

Vorig jaar won Jakobsen nog een massasprint in de Tour, dat lukte dit keer niet. In de sprintetappe van woensdag eindigde hij pas zestiende.

Jakobsen ging in de eerste week hard tegen de grond en betaalt daar nu de tol voor. Foto: Getty Images

