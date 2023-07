De Californische dierenbescherming probeert voor de kust van Santa Cruz een zeeotter ‘met agressieve neigingen’ te vangen. Het dier raakte de voorbije weken verwikkeld in een aantal incidenten met surfers. In de video bovenaan zie je dat de otter aan de haal gaat met een surfplank.

De dierenbescherming heeft geen verklaring voor het gedrag van de vrouwelijke zeeotter en probeert haar te vangen. Volgens het departement Vis en Dieren in het Wild staat dat dit gedrag mogelijk gelinkt kan worden aan hormonale veranderingen of menselijk voedsel. Het dier zou vijf jaar zijn en wordt later waarschijnlijk ondergebracht in het Monterey Bay Aquarium.

