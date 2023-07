Onderzoek legt ernstige tekorten in twee forensisch psychiatrische centra bloot - Europa maakt einde aan wegwerpcultuur

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Wie vijf jaar in FPC blijft werken, krijgt al een anciënniteitsfeestje

Een audit van de twee forensisch psychiatrische centra (FPC), in Gent en Antwerpen, door de Vlaamse Zorginspectie legt ernstige tekorten bloot. Personeelstekort en infrastructuurproblemen wegen zwaar op de behandeling en zorg. Lees meer

2. Russische generaal opzijgeschoven na kritiek

Ivan Popov, een Russische generaal tot dusver actief aan het front in het zuiden van Oekraïne, zegt dat hij door het Russische leger aan de kant is geschoven. Volgens Popov is dat gebeurd omdat hij kritiek heeft geleverd op de legerleiding, stelt hij in een audiobericht dat door een Russisch parlementslid is verspreid. Lees meer

3. Europees Parlement maakt einde aan wegwerpcultuur

Met een nieuwe ecodesign-wetgeving willen het Europees Parlement en de lidstaten de vernietiging van overtollige kleren en elektrotoestellen een halt toeroepen. Ook uw andere spullen moeten langer blijven leven. Lees meer