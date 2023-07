De partijleider van het links-liberale D66 legt haar werk neer. De afgelopen maanden kreeg ze ernstige bedreigingen te verduren, en dat viel haar familie zwaar. ‘Het hoeft maar één keer mis te gaan.’

‘Het land verdient haar niet en we hopen dat ze een andere baan zoekt.’ Die opmerkelijke uitspraak deden de dochters van D66-politica Sigrid Kaag in het Nederlandse tv-programma College tour. De minister van Financiën was erg geëmotioneerd over hun bezorgdheid en overwoog toen iets anders te gaan doen. Door de val van het Nederlandse kabinet zag ze de tijd rijp om dat concreet te maken. In een interview met Trouw zegt ze dat haar kinderen in alle rust moeten kunnen studeren en werken. ‘Ze moeten hun eigen ervaringen kunnen opdoen, die losstaan van wat je vader of moeder doet.’

Doelwit voor complotdenkers

De ambitieuze Kaag werd lijsttrekker in 2021, verwacht werd dat ze de eerste vrouwelijke premier van Nederland zou kunnen worden. Maar ze riep bij een conservatiever deel van Nederland ook weerstand op. Ze was een favoriet doelwit voor sommige boeren en complotdenkers. Ze kreeg meermaals bedreigingen en één keer werd ze opgewacht door demonstranten met fakkels. Dat ze bij sommige mensen zoveel weerstand oproept, zegt volgens de politica iets over het maatschappelijke klimaat in Nederland. ‘Misogynie bestaat helaas. Zeker als vrouwen hun nek durven uit te steken en ook nog een geprononceerde mening hebben’, aldus Kaag.

Den Haag loopt leeg

Maandag maakte VVD-leider Mark Rutte bekend dat hij de politiek zal verlaten en op diezelfde dag kondigde ook leider van het CDA Wopke Hoekstra aan dat hij geen lijsttrekker zal zijn bij de komende verkiezingen.

Lees ook