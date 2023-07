Donderdag wisselend bewolkt en mogelijk enkele buien

Er is donderdag eerst vrij veel bewolking, maar daarna wordt het wisselend bewolkt met ook meer zon. In de kustregio zijn er enkele buitjes mogelijk.

In de namiddag wordt het aan zee zonniger terwijl in het binnenland de kans op een bui net toeneemt, vooral dan in Vlaanderen. De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 24 graden in Lotharingen, meldt het KMI. De wind wordt meer en meer westelijk en is matig in het binnenland maar vrij krachtig aan zee.

Donderdagavond en -nacht klaart het bijna overal op. Op het einde van de nacht neemt de hoge en middelhoge bewolking toe vanaf de Franse grens. De minima liggen over het algemeen tussen 5 graden in de Ardense valleien en 15 graden in sommige grote steden bij een afzwakkende wind die krimpt naar zuid tot zuidwest.

Vrijdag is er eerst vrij veel hoge en middelhoge bewolking maar het blijft overwegend droog. In de namiddag zou de zon er meer moeten doorkomen. De maxima liggen tussen 22 en 25 graden in de Ardennen en tussen 25 en 28 graden elders. De zuidelijke wind waait eerst zwak, maar wordt op de meeste plaatsen matig in de namiddag.