David Stevens gaat Vlaams Mensenrechteninstituut leiden

David Stevens, gewezen voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit, wordt directeur van het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). Dat deelt de instelling woensdagavond mee. Ook zijn de leden van de Geschillenkamer benoemd, met onder meer Sarah Lambrecht, als voorzitster, en UGent-professor Eva Brems.

Burgers die slachtoffer of getuige zijn van discriminatie of andere mensenrechtenschendingen in een Vlaamse situatie kunnen sinds 15 maart terecht bij het VMRI. De raad van bestuur stelde woensdag ook een directie aan en de leden van de Geschillenkamer, het onafhankelijke onderdeel van het VMRI dat discriminatieklachten moet beslechten.

De nieuwe directeur van het VMRI wordt dus David Stevens, gewezen voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Heidi Vander Poorten, die de beleidsdienst Gelijke Kansen van de Vlaamse overheid leidde, en projectleider was achter de oprichting van het VMRI, wordt adjunct-directeur.

Geschillenkamer

Voorzitster van de nieuwe Geschillenkamer wordt Sarah Lambrecht, sinds 2014 referendaris bij het Grondwettelijk Hof. Haar plaatsvervangers worden Eva Brems, UGent-professor, gewezen Kamerlid en voorzitster van Amnesty International Vlaanderen, en KU Leuven-professor Koen Lemmens. Andere leden zijn Jelle Flo, raadsheer in het hof van beroep in Gent, en Marie Spinoy, plaatsvervangend docent discriminatierecht aan de KU Leuven.

Opzet van de Geschillenkamer is om op een vlotte, laagdrempelige manier tot een gezaghebbend oordeel te komen over discriminatieklachten. De procedure zal kosteloos zijn, de oordelen niet bindend.

Sinds maart ontving een tijdelijk team van het VMRI al ruim 300 klachten. Vanaf september maakt het VMRI een doorstart, in vaste setting. ‘We zullen van bij de start focussen op de burger. Het is cruciaal dat die op een vlotte, laagdrempelige manier de weg naar ons instituut kan vinden en geholpen wordt’, zegt Stefan Sottiaux, voorzitter van de raad van bestuur. Waarbij hij wijst op het belang van samenwerking met federale instellingen als Unia.