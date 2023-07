Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Gezegd is gezegd

Jong Groen laat zich niet meer doen. Onder het covoorzittersschap van Kilian Vandenhirtz en Laura Schuyesmans gaan de handschoenen uit, de geitenwollen sokken worden opgeborgen. Uitgerekend op 11 juli tweet de jongerenafdeling ‘Leve Vlaanderen. Fuck Vlaams-nationalisme.’ Een duidelijke provocatie aan het adres van flaminganten en een opvallende stijlbreuk in de communicatie van de jonge ecologisten. De tweet gaat ook gepaard met een filmpje op Instagram waarin de boodschap wordt herhaald, onder de noemer ‘we said what we said.’

N-VA-Kamerlid Sophie De Wit betreurt de ‘spijtige tweet’, ‘het kon anders’ reageert ze met een kwinkslag naar een oude slogan van Groen. Je kan je afvragen of het partijhoofdkwartier van Groen er misschien ook zo over denkt. Partijen vinden zelden dat ze te veel kiezers hebben, maar Jong Groen denkt het zonder Vlaamsgezinde kiezers te kunnen doen.



Buisvak

De Belgische staatsstructuur moet worden opgepoetst, pleit voormalig Vooruit-politicus Johan Vande Lanotte in een interview met Knack. ‘‘Wij Belgen leven in een staat die we niet begrijpen.’ Om dat doel te bereiken hoopt hij op een groot akkoord tussen de PS en de N-VA, hij roept beide partijen op om op zijn minst met elkaar te praten. Al schat hij de kansen laag in dat het lukt: ‘Ik ben niet optimistisch over dat akkoord, de N-VA onderneemt niets en de PS durft niet met de N-VA te praten.’ Zelfs ruim een decennium na zijn mislukte ronde als bemiddelaar in de regeringsvorming weigeren de paarden nog steeds te drinken. Vande Lanotte merkt als professor grondwettelijk recht hoe ingewikkeld de huidige staatsstructuur is. Zo geeft de minister van staat toe dat hij zijn rechtenstudenten de hoorcolleges over de instellingen van Brussel bespaart: ‘Die zijn te moeilijk.’ Ook over de kwaliteit van ons hoger onderwijs is het laatste woord nog niet gezegd.

Rouwbetuigingen

De Wetstraat is af en toe een boekenclub. Het overlijden van de Tsjechische schrijver Milan Kundera inspireert menig politicus tot een afscheidstweet. Vooral aan linkse en christendemocratische zijde regent het lofbetuigingen en woorden van waardering voor het oeuvre van Kundera. Zo tweet viceminister-president Hilde Crevits (CD&V): ‘De wereldliteratuur verliest een icoon. Zijn wijze woorden zullen blijven inspireren.’ Ook federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) prijst zijn werk: ‘Een auteur die me leerde lezen. En lachen. Vol humor, inhoud én ironie.’ Haar collega van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) waagt zich zelfs aan een poëtische reactie: ‘Een pen zo rechtvaardig en sterk om te vertellen over de contrasten van het bestaan. Hoe licht en ondraagbaar dat ook is.’ Voormalig CD&V-voorzitter Wouter Beke op Twitter verwijst naar hetzelfde boek: ‘Als 16-jarige las ik zijn meesterwerk De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Al te vaak zie ik situaties waarvan ik denk: hierop is die titel nu gepast.’