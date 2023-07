Geweld, rellen, armoede, werkloosheid, criminaliteit, drugs. De Parijse banlieues hebben geen al te best imago. Wie er de kranten en het televisiejournaal op na slaat, zou haast vergeten dat er ook nog mensen wonen. Sterker nog: dat een groot aantal banlieuebewoners er best tevreden is.

Bovenaan de roltrap van het metrostation Pablo Picasso in Bobigny is het een drukte van jewelste. Bussen rijden aan en af, moeten in de remmen om niet tegen de voorbijdenderende tram te knallen, ontwijken ...