De stemming over de natuurherstelwet was een schoolvoorbeeld van hoe democratie hoort te werken.

Ruben Mooijman Senior writer

De stemming over de natuurherstelwet, woensdag in het Europees Parlement, was een staaltje democratie om duimen en vingers bij af te likken. Na een uitgebreid maatschappelijk debat, na alle voors en tegens tegen elkaar te hebben afgewogen, en na het voorstel in drie Commissiezittingen te hebben beoordeeld, stemden de parlementsleden over een tekst die op hun vraag werd bijgestuurd, daarbij in veel gevallen hun eigen inhoudelijke inschatting makend, los van partijpolitieke of strategische overwegingen.

Zo kan het dat Hilde Vautmans en Guy Verhofstadt, allebei zetelend namens Open VLD, tegengestelde stemmen uitbrachten. Dat was mogelijk omdat de leden van de liberale fractie in het Europees Parlement niet allemaal hetzelfde oordeel velden over de wet – wat in een gezonde democratie eigenlijk normaal zou moeten zijn. Ook sommige ­andere fracties stemden verdeeld – zelfs bij de christen­democraten waren er dissidenten. Daardoor was de uitslag van de stemming zo onvoorspelbaar. De traditionele op­deling tussen links en rechts was in dit geval niet allesbepalend. De N-VA stemde voor het aangepaste voorstel, net als Groen en Vooruit. CD&V stemde tegen, net als Vlaams ­Belang. Tot op het laatst bleef het onzeker of het een goed- dan wel een ­afkeuring zou worden. ‘Het was nipt, maar dat is democratie’, stelde Europees Commissaris Frans Timmermans achteraf ­terecht vast.

Natuurlijk waren electorale overwegingen en partijdiscipline niet helemaal afwezig. Vooral de christendemocraten reden voor hun traditionele achterban, de landbouwsector. Daarbij gingen ze behoorlijk ver, en namen ze het soms niet te nauw met de waarheid. Maar in een democratie mag ook de stem van felle tegenstanders gehoord worden, net als die van de uitgesproken voorstanders. Kiezers verwachten van de volksvertegenwoordigers dat ze hun belangen verdedigen. Die belangen lopen niet altijd gelijk, en net daarom is een gezonde parlementaire democratie zo belangrijk. Niet voor niets waren zowel Franse boeren als Greta Thunberg prominent in Straatsburg aanwezig, in een poging de parlementsleden een laatste duwtje in de goede richting te geven.

De reputatie van het Europese Parlement laat soms te wensen over. Het heeft een imago van achterkamertjes, ­gelobby, bureaucratie en sinds het Qatar-schandaal zelfs onversneden corruptie. Maar op zijn beste momenten toont het een democratisch gehalte waar de door parti­cratie verlamde Belgische parlementen een voorbeeld aan kunnen nemen.

