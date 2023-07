Met een nieuwe ecodesign-wetgeving willen het Europees Parlement en de lidstaten de vernietiging van overtollige kleren en elektrotoestellen een halt toeroepen. Ook uw andere spullen moeten langer blijven leven.

Onverkochte kleren belanden nog te vaak op de afvalberg of in de verbrandingsoven. Denk aan stukken uit vorige kledingcollecties of items die een klant na het passen heeft teruggebracht of teruggestuurd ...