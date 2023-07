De Tour is alweer een fenomenale Belg rijker. Eén jaar na Wout van Aert verbaast Jasper Philipsen iedereen met vier ritzeges na amper elf etappes. Het is niet zijn enige indrukwekkende statistiek.

Jasper Philipsen is de eerste Belg in exact een kwarteeuw die vier rit­zeges in één Tour wint. In 1998 ging Tom Steels hem voor. ‘Toch een eer’, verwees Philipsen naar de man die vandaag ploegleider is ...