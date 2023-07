Huw Edwards genoemd als BBC-presentator in schandaal

De BBC-presentator die wordt verdacht van het betalen voor beelden van een minderjarige, is Huw Edwards. Dat zegt de vrouw van Edwards.

Al dagenlang wordt gespeculeerd over de identiteit van het BBC-gezicht waartegen beschuldigingen zijn geuit en die door de BBC op non-actief is gezet. Het blijkt nu te gaan om Huw Edwards, die BBC News at ten presenteert, de belangrijkste nieuwsuitzending ’s avonds op de Britse openbare zender.

De 61-jarige Edwards is een van de hoogst betaalde schermgezichten van de BBC. Hij werkt er al vier decennia. Hij speelde een sleutelrol bij de berichtgeving over belangrijke gebeurtenissen zoals de begrafenis van Koningin Elizabeth II.

Zijn echtgenote Vicky Flind heeft in een mededeling namens haar man bekendgemaakt dat Edwards kampt met problemen op het vlak van mentale gezondheid en dat hij in een ziekenhuis is opgenomen.

De Britse krant The Sun berichtte vorige week dat een niet genoemde BBC-presentator jarenlang een jongeman had betaald voor expliciete foto’s. Dat zou begonnen zijn toen de jongen maar 17 was. De advocaat van de jongeman heeft inmiddels ontkend dat er strafbare feiten zijn gepleegd en de politie heeft geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn van een misdrijf.

Dinsdag doken nieuwe beschuldigingen op dat dezelfde presentator, Huw Edwards dus, bedreigende mails zou hebben gestuurd naar een andere jongeman, een twintiger, nadat ze contact hadden gelegd via een datingapp. Volgens The Sun heeft hij in 2021 bovendien de lockdownregels overtreden om iemand te ontmoeten die hij op een datingsite had leren kennen.

Op de website van de BBC reageert het hoofd cultuurberichtgeving van de zender, Katie Razzall: ‘Dit is zo’n dramatisch nieuws. Dit is een man die de waarden van de BBC heeft vertegenwoordigd en het gezicht van de BBC is geweest. Hij heeft de kijkers bij de hand gehouden op zoveel belangrijke momenten in de geschiedenis van ons land, of het nu verkiezingen zijn, of koninklijke gebeurtenissen, zoals de dood van de koningin of de kroning van de koning.’