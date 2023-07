Merlier toch niet naar Vuelta, Soudal-Quick Step zet alles op Evenepoel

Tim Merlier, de snelle man van Soudal-Quick Step, zal toch niet naar de Ronde van Spanje trekken. Zijn ploeg stuurt de vaste klassementsploeg rond Remco Evenepoel.

De oorspronkelijke verdeling van Soudal-Quick Step was: Remco Evenepoel de Giro, Fabio Jakobsen de Tour en Tim Merlier de Vuelta. Maar die plannen worden nu gewijzigd.

‘Afgelopen maandag hebben we het binnen de ploeg besproken’, zegt ploegbaas Patrick Lefevere. ‘Sowieso had Remco er geen probleem mee als Tim zou zijn meegegaan naar de Vuelta. Hij zei zelf: Tim was voorzien, ik ben er later bij gekomen. Hij twijfelde er ook niet aan dat Tim en Bert (Van Lerberghe, red.) in een bergrit wilden werken voor hem.’

‘Maar de ploeg zit op dit moment op hoogtestage in San Pellegrino, ook Tim en Remco. Ik heb mijn ploegleiders daar gevraagd om duidelijke taal met hen te spreken. In een rechtstreeks gesprek gaf Tim aan dat hij vooral goed wilde doen voor de ploeg’, zegt Lefevere.

‘Daarbij is de piste op tafel gekomen om de Benelux Tour en andere eendagswedstrijden te doen. Daarin kan hij misschien vaker winnen dan bij de vier sprintkansen in de Vuelta. Maar voor alle duidelijkheid: als Tim zou hebben aangegeven dat zijn voorkeur naar de Vuelta ging, dan was hij ook gegaan.’

Nog geen ritwinst

Merlier reed vorig jaar de Vuelta, maar wist daar geen etappe te winnen. De sprinter uit Wortegem-Petegem won al in de Giro en de Tour, maar nog niet in de Ronde van Spanje.

