De douane nam in de eerste helft van 2023 20 procent meer cocaïne in beslag in Antwerpen dan in het eerste halfjaar van 2022.

Een verrassing zijn de cijfers al lang niet meer. De douane nam tussen 1 januari en 30 juni van dit jaar 43,431 ton cocaïne in beslag in de Antwerpse haven. Dat is 7,6 ton of 21 procent meer dan in dezelfde ...