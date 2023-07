In september vorig jaar trokken Iraniërs wekenlang de straten op ‘voor vrouwen, voor het leven en de vrijheid’. Tien maanden later is die golf gaan liggen, maar daden van klein verzet blijven duren. ‘Op de bus is de helft van de vrouwen ongesluierd.’

Zaterdag is het tien maanden geleden dat de Koerdisch-Iraanse Masha Jina Amini (22) in het ziekenhuis stierf nadat ze enkele dagen eerder hardhandig was gearresteerd door de zedenpolitie in Teheran vanwege ...