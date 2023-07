Strijd om batterijmaterialen verhevigt: autobouwers investeren in nikkel- en kopermijnen

VW en Stellantis gaan fors investeren in een nieuw beursvehikel van 1 miljard dollar – een zogeheten SPAC. De bedoeling is dat daaruit een beursgenoteerd mijnbouwbedrijf ontstaat dat nikkel en koper produceert uit twee Braziliaanse mijnen.

Grote autofabrikanten gaan steeds verder in hun pogingen om de aanvoer van batterijmaterialen veilig te stellen. En ze doen dat door steeds dieper in de toeleveringsketen te investeren: tot in de mijnen toe.

Recent zijn ook Volkswagen en Stellantis daartoe overgegaan (Stellantis is onder meer bekend van Peugeot-Citroën en Fiat-Chrysler). Beide autofabrikanten staan volgens The Wall Street Journal op het punt om zich aan te sluiten bij een complexe beursdeal ter waarde van 1 miljard dollar. Zowel VW als Stellantis zou daarbij 100 miljoen investeren in een zogeheten SPAC (special purpose acquisition company, red.). Dat is een leeg investeringsvehikel dat kapitaal inzamelt via een beursgang en pas dan op zoek gaat naar een bedrijf om over te nemen.

Ook Glencore doet mee

De bedoeling van deze SPAC is een beursgenoteerd mijnbouwbedrijf te creëren dat nikkel en koper produceert uit twee Braziliaanse mijnen die op waterkracht draaien. Mijngigant Glencore investeert ook 100 miljoen dollar in de deal. Het heeft ermee ingestemd om het nikkel en koper om te zetten in materiaal voor batterijen in autofabrieken in West-Europa en Noord-Amerika. De voorwaarde is dat die fabrieken in Europa en de VS in aanmerking komen voor groene subsidies.

In 2021 ging een recordaantal bedrijven naar de beurs via een SPAC. Maar zo’n beursvehikel bleek lang niet altijd een recept voor succes. Niettemin tonen beleggers zich voorlopig enthousiast over deze opmerkelijke mijnbouwdeal. Aandelen van ACG Acquisition, de in Londen gevestigde SPAC, waren de afgelopen dagen een van de weinige stijgers in een voor het overige kalme markt. Bestuurders van ACG houden momenteel een roadshow om geld in te zamelen bij professionele investeerders. Later deze maand stemmen de aandeelhouders over de deal.

