Slecht nieuws voor de Amerikaanse ondernemers Elon Musk en Jeff Bezos. Hun ruimtevaartbedrijven SpaceX en BlueOrigin lopen achter op het Chinese LandSpace. Vanop Chinese bodem wist LandSpace woensdagmorgen de allereerste raket de ruimte in te sturen op vloeibare zuurstof en methaan. Die methode is minder vervuilend, veiliger en goedkoper dan wat ruimtebedrijven momenteel gebruiken voor herbruikbare ruimtetoestellen.

De gebruikte raket Zhuque-2 (‘Rode vogel 2’), is 49,5 meter hoog. De diameter van het ruimtetuig is 3,35 meter. Daarmee gaat het naar ruimtevaartnormen om een middelgrote raket. De Zhunque-2 kan tot 6.000 kilogram aan materiaal vervoeren.

De missie loopt volgens plan, melden de Chinese staatsmedia. Een eerste missie in december mislukte. Het is het tweede Chinese bedrijf dat erin slaagt om herbruikbare raketten te lanceren, na Bejing Tianbing Technology in april. Toen werd de raket aangedreven met kerosine en zuurstof. Commerciële luchtvaartbedrijven zijn vrij nieuw in China. Sinds 2014 doen private spelers er mee in de space race. LandSpace zag het levenslicht in 2015.

Naar de maan

Het nieuws over de succesvolle ruimtemissie valt samen met een belangrijke aankondiging uit Peking. Tegen 2030 wil de Chinese overheid twee raketten richting de maan sturen. Een eerste neemt een landingsgestel mee om terug te keren naar de aarde. In raket nummer twee zullen astronauten zitten.

De Chinezen hechten enorm veel belang aan hun ruimtevaartprogramma. In het bijzonder de maan fascineert hen. In 2020 kon China al brokstukken van de maan naar de aarde brengen voor onderzoek. Na de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie is China het derde land die daarin slaagde.

De Amerikanen willen tegen 2025 opnieuw iemand op de maan zetten. De vorige Amerikaanse astronaut die de maan bewandelde, deed dat in 1972. In totaal liepen al twaalf mannen over het maanoppervlak. Allemaal Amerikanen.

