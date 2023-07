Grote zoekoperatie naar peuter Emile loopt op zijn einde

In Frankrijk worden de grote zoekacties naar peuter Emile stopgezet. Het jongetje, dat zaterdag wegwandelde uit de tuin van zijn grootouders, blijft spoorloos.

Nadat er in en rond het Franse gehucht Haut-Vernet drie dagen intensief gezocht is naar de verdwenen Emile (2,5) wordt de zoektocht ‘in principe vandaag beëindigd’. Dat verklaarde Rémy Avon, de procureur van Digne-les-Bains, woensdag. ‘Er moeten nog enkele voertuigen worden doorzocht en enkele verhoren worden afgenomen van mensen die zaterdag in Haut-Vernet waren toen het kind verdween’, zei hij nog.

Gespecialiseerde speurders van politie, brandweer, leger en vreemdelingenlegioen hebben geen enkel spoor van het jongetje gevonden. Ook het gebruik van speurhonden, helikopters en uiterst moderne apparatuur heeft niets opgeleverd. Er is geen enkele aanwijzing van wat er gebeurd kan zijn. Procureur Avon verzuchtte dat ‘er sinds zondag geen enkele vooruitgang is geboekt, we hebben geen enkele aanwijzing, geen enkele informatie, helemaal niets dat ons zou kunnen helpen deze verdwijning te begrijpen.’

Foto: afp

Alle 25 bewoners van het gehucht en tientallen andere mensen zijn ondervraagd. Twaalf auto’s en minstens dertig panden in de omgeving werden doorzocht. De politie heeft vrijwel niets losgelaten over wie er in de woning van de grootvader en grootmoeder waren, alleen dat Emile er voor de vakantie was.

De autoriteiten vrezen voor het leven van de 2,5 jarige Emile. Het kind verdween zaterdagnamiddag toen het op bezoek was bij zijn grootouders in het gehucht Haut-Vernet, in de bergen circa 130 kilometer ten noordoosten van Marseille. Dorpelingen hebben hem nog zien lopen, maar reageerden niet omdat het in het kleine dorpje nu eenmaal vaker gebeurt dat kinderen op straat spelen en lopen.

