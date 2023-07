Algemeen faillissement Triamantgroep onafwendbaar

Een algemeen faillissement voor de woon- en zorggroep Triamant lijkt onafwendbaar. Minister Crevits ondersteunt de lokale besturen die getroffen zijn.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) stelt drie coördinatoren ter beschikking van de lokale besturen van Bree, Wervik en Sint-Truiden. Zij moeten het welzijn van de bewoners op de Triamantsites opvolgen en ondersteunen. ‘Speciale aandacht moet gaan naar de bewoners die zorg nodig hebben. Het is voor mij zeer belangrijk dat zij die blijven krijgen’, zegt de minister.

Nog volgens Crevits heeft het departement Zorg op 10 juli een melding gedaan bij de parketten van Limburg en West-Vlaanderen voor mogelijk strafbare feiten in Sint-Truiden en Bree (parket Limburg) en in Wervik (parket West-Vlaanderen). Het Departement Zorg heeft zich daarbij als benadeelde partij kenbaar gemaakt. Het openbaar ministerie van Limburg startte eerder al een onderzoek naar eventuele financiële misdrijven.

Een algemeen faillissement van de Triamant-groep lijkt onafwendbaar. De ondernemingsrechtbank van Antwerpen heeft een voorlopig bewindvoerder aangesteld voor Triamant Finance, de vennootschap die de obligaties organiseerde, en voor Vividia, zoals Triamant sinds twintig dagen officieel heet. De naamsverandering moest reputatieschade voorkomen.

De groep omvat een vijftiental vennootschappen, die nu als dominosteentjes vallen. PatriVelm, dat de verhuur van de flats in Velm organiseerde, werd failliet verklaard, net als eerder Care for Life en Curamant. In totaal verliezen zo 65 mensen hun job.

De nv’s Blue Zones en Care Property Fund staan sinds 22 maart onder toezicht van een gerechtsmandataris. Voor beide vroeg het bestuur maandag tevergeefs bescherming tegen schuldeisers aan. In plaats daarvan stelde de rechter een voorlopig bewindvoerder aan. Die moet nu nagaan of er voor die vennootschappen voldaan is aan de voorwaarden van een faillissement.

