Na de geboorte van haar dochter was Elina Svitolina weggezakt naar nummer 1.344 van de wereld. Negen maanden later jaagt de Oekraïense op Wimbledon op haar eerste grandslamfinale. ‘Ik denk dat de oorlog me mentaal sterker heeft gemaakt.’

Nog nooit stond ze in een grandslamfinale. Donderdag wil Elina Svitolina (28) daar verandering in brengen in de halve finale van Wimbledon tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova. In de kwartfinale ging ...