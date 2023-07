Franstalige consternatie over Demir en Francken, die de revolutie prediken

Zuhal Demir (N-VA) voorspelt in een Franstalige krant een heuse opstand à la Française in Vlaanderen als ‘de staatsstructuur niet verandert’. Volgens partijgenoot Theo Francken staat ‘de institutionele koelkast’ op ontploffen. Franstalige analisten zien de toon verharden. ‘We worden er toch wat ongemakkelijk van.’

‘Het discours van Theo Francken (N-VA) voedt een vorm van racisme. Gericht aan eender welke minderheid of aan eender welke religieuze of etnische groep zouden zijn uitspraken over de wallonisering van ...