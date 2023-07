Luistercolumn: Drie uur is het heksenuur (drie uur in de namiddag, welteverstaan)

Ken je het heksenuur? In de zestiende eeuw verklaarde de paus officieel dat drie uur ‘s nachts het uur is waarop heksen buitenkomen. ‘Flauwekul’, zegt Nele Van den Broeck. Het heksenuur is om drie uur in de namiddag. Dat is het uur waarop de dag te lang lijkt en een dutje veel goed zou doen. Alleen jammer dat je om 3 uur nog aan het werken bent en dat er van dat dutje niets in huis kan komen. Tenzij je een heks bent natuurlijk.