Rotten in je bed of ‘liggen stinken in uw nest’ zoals menig moeder het zou omschrijven. Volgens Tiktokkers is het een doodgewone manier om jezelf op te laden, en iets waar je je niet langer schuldig over moet voelen. Maar, vraagt collega Nina Nzenza zich af, is #bedrotting wel oké?

Na een intense periode bewust een dag of twee in je pyjama of badjas in je bed liggen. Een beetje chillen en scrollen, met als doel om weer op krachten te komen. #bedrotting is een zelfzorgtrend op Tiktok ...