In volle energiecrisis besliste de federale regering om de energiefactuur van de gezinnen te verlichten met een ‘gratis basispakket’. Ruim 100.000 aanvragen uit de eerste schijf zijn nog in behandeling. Aanvragen voor de tweede schijf moeten ingediend worden voor 31 juli.

De energiepremie bedraagt 61 euro per maand voor elektriciteit en 135 euro per maand voor gas. Ze wordt uitbetaald in twee schijven: de eerste voor de periode van november en december 2022, de tweede ...