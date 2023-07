Geen Navo-lidmaatschap voor Oekraïne, maar wat dan wel?

Een toegangsticket tot de club heeft Oekraïne niet gekregen op de Navo-top in Vilnius. Zelfs geen tijdspad over wanneer het zou kunnen toetreden. Maar wat heeft Oekraïne dan wel gekregen?





Wapens. Het westen blijft Oekraïne veel wapens toestoppen. Steeds krachtigere ook, tot zelfs clusterbommen toe. De geweldspiraal lijkt niet meer te stoppen.

