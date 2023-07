Europa geeft Amerikaans biotechbedrijf monsterboete voor overname zonder goedkeuring

De Europese Commissie heeft het Amerikaanse biotechbedrijf Illumina woensdag een boete van 432 miljoen euro opgelegd omdat het bedrijf zonder Europese goedkeuring een overname heeft voltooid. Het overgenomen Grail krijgt een symbolische boete.

‘Bedrijven schenden onze regels wanneer ze fuseren zonder onze goedkeuring, Illumina en Grail deden dat bewust en opzettelijk terwijl wij de fusie nog aan het onderzoeken waren’, lichtte Eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager toe. Een boete van 432 euro moet aantonen dat het de Europese Commissie menens is.

De diensten van Vestager hadden in juli 2021 een diepgaand onderzoek naar de overname van Grail door Illumina geopend omdat ze vreesde dat de fusie de concurrentie zou schaden, de innovatie zou verstikken en de keuze zou beperken op de markt voor bloedtests die snel kanker kunnen opsporen. Uiteindelijk zou ze ook concluderen dat haar bezwaren terecht waren.

Tijdens het onderzoek van de Brusselse concurrentiewaakhond moet een fusie in de koelkast, maar Illumina en Grail trokken zich daar niks van aan en voltooiden later in de zomer van 2021 de transactie. De Commissie spreekt van een ‘ongeziene en zeer ernstige inbreuk’ die de maximale boete van 10 procent van de jaaromzet vereist. Dat is in het geval van Illumina gaat het om de som van 432 miljoen euro.

Grail speelde ook een actieve rol in de voltooiing van de fusie. De Commissie besloot die start-up in de biotechsector slechts een symbolische boete van 1.000 euro te geven. De reden daarvoor is omdat het de eerste keer is dat de Commissie een overgenomen bedrijf viseert met een boete.

Lees ook