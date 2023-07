Tijdschrift ‘Hart’ neemt juridische stappen tegen Hermitage Museum in Amsterdam

De gesprekken tussen het tijdschrift ‘Hart’ en het Hermitage Museum in Amsterdam hebben niets opgeleverd. Het tijdschrift was niet opgezet met de nieuwe naam van het museum (H’art) en neemt nu juridische stappen.

Het Hermitage Museum in Amsterdam, dat de banden met Rusland verbreekt, verandert op 1 september van naam. Het lanceerde een campagne, maar het viel de redactie van het Belgische kunsttijdschrift Hart op dat de nieuwe naam quasi identiek is: H’art. Ook het beeldlogo en het gebruikte lettertype vertonen veel gelijkenissen.

Hoofdredacteur Kathleen Weyts vroeg een onderhoud aan, maar drie afspraken brachten de partijen niet dichter bij elkaar. ‘Het Hermitage Museum hoopt dat we naast elkaar kunnen bestaan, maar dat ziet Hart Magazine niet zitten’, zegt ze. ‘We voeren een onafhankelijke redactie en willen niet geassocieerd worden met het museum. Co-existentie kan alleen leiden tot verwarring, zeker omdat culturele instellingen ook vaak naar buiten treden met een eigen tijdschrift.’

De museumstaf stelde daarna voor om een rebranding van het tijdschrift mee te financieren. Voor een te klein bedrag, constateerde Weyts. ‘Bovendien is onze naam een begrip. Het tijdschrift bestaat zeventien jaar, de merknaam is gedeponeerd in de Benelux. Er rest ons niets anders dan juridische stappen te ondernemen.’

