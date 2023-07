Portugal verbiedt toeristenboten in zones waar orka’s zwemmen

In Portugal loopt sinds dinsdag een actieplan om toeristen- en andere bootjes te beschermen tegen aanvallen van zogenaamde killer whales.

Killer whales, het klinkt heftiger dan het is. En toch zijn ze behoorlijk agressief, de orka’s die aan de Portugese en Spaanse kusten bootjes rammen. Vooral in de Straat van Gibraltar lijkt al sinds 2020 een groep actief. Maar ook aan de Azoren en aan de kusten van Madeira komt het geregeld tot botsingen tussen toeristen- en zeilboten en de orka’s. De dieren smijten zich daarbij op zo’n boot, en dat leidt tot flink wat materiële schade. Meer dan eens ging de boot aan het zinken, en moest de kustwacht ingrijpen. Vorig jaar alleen al werden volgens tellingen van onderzoeksgroep GTOA meer dan 200 confrontaties tussen orka’s en boten geregistreerd.

De Portugese overheid heeft nu een plan uitgerold. Belangrijkste element daarin is een verbod op toeristenbootjes die whale watching-trips doen in de zones waar orka’s zitten. Volgens het Instituut voor het behoud van natuur en bossen (ICNF) geldt het verbod al zeker tot eind dit jaar. Organisatoren van dat soort tripjes krijgen ook strenge instructies over wat te doen wanneer de orka’s toch te dicht komen. Ze moeten rechtsomkeer maken, en als dat niet meer kan, stil blijven liggen met draaiende motor tot de orka’s afdruipen. Een orka passeer je in elk geval niet ongezien. Een volwassen dier kan tot negen meter lang worden en meer dan zes ton wegen.

Waarom de orka’s doen wat ze doen, blijft voorlopig een mysterie. Een van de hypothesen luidt dat één dier het gedrag heeft ontwikkeld na een slechte ervaring met een zeilboot en dat de andere dieren het hebben overgenomen. Puur biologisch vertonen orka’s geen agressief gedrag tegenover mensen. Ze staan wel bekend om hun intelligentie en teamspirit.

Lees ook