Elise Mertens naar de halve finale van dubbelspel in Wimbledon

Elise Mertens en haar Australische dubbelpartner Storm Hunter hebben zich woensdag geplaatst voor de halve finale van Wimbledon. Daarin neemt Mertens het op tegen haar voormalige partner Zhang Shuai. Er staan nog vier kwartfinales op de planning in het enkelspel, met onder anderen nummer 1 Carlos Alcaraz.

In de kwartfinales van het dubbelspel klopten Elise Mertens en de Australische Storm Hunter overtuigend het Britse duo Maia Lumsden en Naiktha Bains. In twee sets werd het 6-2 en 6-1.

In de halve finale treft Mertens haar oude dubbelpartner, de Chinese Zhang Shuai en de Amerikaanse Caroline Dolehide. Mertens en Zhang schopten het vorig jaar samen tot in de finale van Wimbledon, maar verloren van het Tsjechische duo Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

Mertens en Hunter hebben tot nu toe veel geluk gehad met hun tegenstanders. Zowel in de tweede ronde als in de achtste finales gaf de concurrentie forfait. Indien onze landgenote dit jaar de finale haalt, kan ze voor het derde jaar op rij vechten voor de titel. Ze won het dubbelspel in Wimbledon in 2021 met de Taiwanese Hsieh Su-Wei. Hsieh staat net zoals Mertens in de halve finale met haar Tsjechische partner Barbora Strycova.

Kwartfinales enkelspel

Ook staan er vier kwartfinales in het enkelspel op de planning. De Amerikaanse Madison Keys (WTA 18) speelt om 14 uur tegen de Russische Aryna Sabalenka (WTA 2). Een halfuurtje later neemt de Tunesische Ons Jabeur (WTA 6) het op tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 3).

Bij de mannen komt er een duel tussen de Rus Daniil Medvedev (ATP 3) tegen de Amerikaan Christopher Eubanks (ATP 46). Eubanks bedankte onlangs nog Kim Clijsters voor haar tips om op gras te spelen. Woensdagnamiddag kan hij misschien stunten tegen Medvedev en zo doorstoten naar de halve finale op Wimbledon.

Ten slotte speelt de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 1) tegen zijn oude dubbelpartner, de Deen Holger Rune (ATP 6). De twee leeftijdsgenoten zijn goede vrienden: ze leerden elkaar kennen op het 12 & Under Festival van Tennis Europe in Mallorca.

