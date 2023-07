Indiase ceo vervangt gros van personeel door AI-chatbot

De Indiase ceo die maandag tweette dat hij 90 procent van zijn ondersteunend personeel heeft vervangen door een veel beter presterende AI-chatbot, oogst een storm van kritiek.

Suumit Shah, de 31-jarige ceo van Duukan, een Indiaas bedrijf dat bedrijven helpt bij het opzetten van onlinewinkels, deelde het nieuws mee in een Twitter-thread op maandag 11 juli. ‘We moesten 90 procent van ons ondersteuningsteam ontslaan vanwege deze AI-chatbot. Lastig? Ja. Noodzakelijk? Absoluut’, schreef hij in een reeks berichten die inmiddels meer dan 1,5 miljoen keer zijn bekeken. Waarna de Indiase ceo begon op te scheppen over de spectaculaire resultaten van de AI-chatbot. ‘De reactietijd op ons e-commerceplatform daalde van 1 minuut 44 seconden naar DIRECT. De gemiddelde tijd om een probleem op te lossen, daalde van 2 uur 13 minuten naar 3 minuten en 12 seconden. En de kosten voor kostenondersteuning daalden met 85 procent.’

Winst boven alles

Naar verluidt zouden 23 van de 26 medewerkers van het e-commercebedrijf al vorig jaar in september zijn ontslagen. De AI-chatbot werd in enkele maanden gebouwd en Shah heeft er overduidelijk geen spijt van.

‘Gezien de economische toestand geven startups prioriteit aan winstgevend zijn boven het streven om eenhoorns (unicorns, startups die een miljard waard zijn, red.) te worden. Wij ook’, tweette Shah nog. Hij voegde eraan toe dat de klantenondersteuning lange tijd het zorgenkindje van het bedrijf was geweest en dat hij lang had gezocht naar een oplossing.

Pr-stunt?

Zijn Twitter-aankondiging oogstte op het internet een storm van kritiek: gaande van ‘harteloos!’ tot ‘een schoolvoorbeeld van hoe je een ontslag niet moet aankondigen’. Veel mensen vroegen zich af waarom Shah in zijn berichten met geen woord repte over ondersteuning voor de ontslagen werknemers. Waarop Shah antwoordde dat de betrokken werknemers die krijgen, via LinkedIn. Inmiddels zou het Indiase e-commercebedrijf voor andere jobs weer wel personeel willen aanwerven.

Andere critici zagen er een opportunistische pr-stunt in die het falen van de Indiase start-up moet verbloemen. ‘Vergis je niet. Het ondersteuningsteam is hier ontslagen omdat de zaken niet goed gaan en de financiering op is. Niet vanwege AI’, was de repliek.

