Hoe een nummer van Cabaret Voltaire plots opduikt op een album van Taylor Swift

Een fan van Taylor Swift ontdekt een paar newwavenummers uit de nineties op de jongste Swift-vinyl. Een onverklaarbare fout of slimme promostunt?

Wat is dit? Hé? Maar echt, what the f*ck? Het gezicht van het meisje dat op Tiktok de eerste luisterbeurt deelt van Taylor Swifts vinyl Speak now spreekt boekdelen: pure verrassing. Wat uit haar luidsprekers komt, heeft niets van doen met Swift, maar alles met new wave doom en gloom. Uit het vrolijk rozige vinyl komen diepe parlandostemmen en een begrafenissfeertje. Voor de kenners: ‘Soul vine’ van Cabaret Voltaire en ‘True romance’ van Thunderhead.

Speak now, het nieuwe album van Taylor Swift. Foto: rr

Haar verbazing en video gingen algauw viraal, en even snel kwam er een verklaring: een foutje bij de persing. Happy land, een compilatiealbum met Britse elektronische muziek uit de jaren 90 moet om een of andere onverklaarbare reden gemixt zijn met dat van Swift. Dat zegt toch Dan Hill van Above Board, het label achter Happy land in een online interview over de zaak. ‘Er loopt wel vaker iets mis. We kunnen alleen maar hopen dat de fans veel plezier beleven aan deze verrassingsmix.’

Bij Swift-fans op Tiktok krijgt de plaat al het etiket ‘de vervloekte versie’. En in de reacties op het filmpje wordt ook vaak genoeg geopperd dat dit zoiets is als de gouden wikkel uit het verhaal Sjakie en de chocoladefabriek van Roald Dahl. Een ticket uit de loterij.

Richard H Kirk en Stephen Mallinder van Cabaret Voltaire. Foto: Redferns

De sceptische kijker kan zich echter niet van de indruk ontdoen dat het weleens om een sluwe promocampagne zou kunnen gaan voor het newwavealbum in kwestie. De tiktokster die de plaat in handen kreeg, is in de volgende filmpjes net iets te enthousiast over Cabaret Voltaire & co. Maar dat zijn misschien cynische gedachten. Alsof een Swift-fan niet bekeerd kan worden tot een newwaveadepte.

Lees ook