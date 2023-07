Terwijl het kwik in de zuidelijke staten niet onder de 38 graden zakt, worden burgers uit het noordoosten van de VS geëvacueerd door overstromingen. ‘Deze hittegolf kan onze langste ooit worden.’

Niet alleen Europa gaat deze zomer gebukt onder extreme warmte. Aan de overzijde van de Atlantische oceaan gaat het minstens even hard. Met temperaturen tot 48 graden kreunt vooral het zuiden van de VS onder de hitte. Staten zoals Texas, Arizona en Florida zagen het kwik de afgelopen dagen niet onder de 38 graden zakken. Volgens The New York Times leven momenteel 73,8 miljoen mensen in gevaarlijk warm gebied, vooral in het zuiden van het land.

Weersvoorspellers zien de situatie somber in. De hittegolf kan wel eens ‘een van de langste, dan niet de langste’ worden. ‘Afhankelijk van hoe gemeten wordt’, klinkt het weerbericht in de regio Phoenix (Arizona). Zelfs de zomerstormen, die in deze tijd van het jaar normaal voor afkoeling zorgen, blijven uit. Een weerman uit Texas zegt aan The Washington Post dat de inwoners van centraal Texas het weerbericht kunnen copy-pasten voor de komende weken. ‘Heet en droog.’ Het hittegebied kreeg in de pers de bijnaam ‘dome of doom’, ofwel de ‘koepel des onheilsonheils’.

Overstromingen

In het noordoosten geldt dan weer de noodtoestand voor overstromingen. Zondagavond werd de dagenlange neerslag ingeluid met stormweer in de staten Vermont, New York en Connecticut. Sindsdien regent het pijpenstelen. De staat Vermont lijkt het zwaarst getroffen. In enkele dagen tijd viel daar evenveel neerslag als normaal in twee maanden. Straten staan blank en de regenwolken blijven water lozen. ‘Het water kan nergens naartoe’, zegt meteorologe Rebecca Duell in The Washington Post. Rivieren kunnen het water onmogelijk afvoeren en de grond is verzadigd. In Vermont vielen nog geen gewonden of doden, maar meer dan 100 mensen moesten al gered worden. De overheid kreeg daarvoor hulp van buurstaten.

De omvang van de schade is nog niet duidelijk. Verschillende wegen, gebouwen en andere infrastructuur werd getroffen. Gouverneur Phil Scott zegt dat duizenden mensen hun woning of hun zaak verloren zijn. ‘Het is historisch en catastrofaal’, stelt hij. ‘En het is nog niet voorbij.’

Lees ook