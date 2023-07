Europees Parlement stemt natuurherstelwet niet weg

Een voorstel van de EVP om de natuurherstelwet in haar geheel te verwerpen, vond geen meerderheid. Het kwam op een tiental stemmen aan.

De natuurherstelwet heeft de eerste slag in het Europees Parlement vandaag overleefd. Een voorstel van de EVP om de natuurherstelwet in haar geheel te verwerpen, vond geen meerderheid. 312 parlementsleden stemden voor een verwerping van de natuurherstelwet, 324 stemden tegen en er waren eveneens 12 onthoudingen.

Dat betekent dat het Parlement op dit moment overgaat tot de 136 amendementen die zijn ingediend op de tekst. Die vormen grotendeels al een antwoord op de bezorgdheden binnen de EVP, vooral rond flexibiliteit voor lidstaten bij de toepassing van de wet. Hoe er op die amendementen wordt gestemd, zal bepalend zijn voor de finale eindstemming. Als de wet ook die overleeft, begint een ‘triloog’: de rapporteur van het parlement start onderhandelingen met de Raad van de EU, die wordt vertegenwoordigd door de minister van het land dat het voorzitterschap bekleedt. Vanaf 1 januari 2024 komt dat België toe.

Het gouden compromis zou weleens kunnen liggen in een amendement dat de raadstekst voorlegt, die eerder al een meerderheid vond op het niveau van de lidstaten. Op 20 juni namen de Europese ministers van Leefmilieu in de Raad van de EU de natuurherstelwet al aan. Onder de ministers die toen pro stemden, zaten heel wat ministers uit partijen die deel uitmaken van de EVP: vier van de zeven ‘EVP-ministers’ stemden toen voor. Dat zet druk op EVP-leden uit die landen om nu voor diezelfde tekst te stemmen.

Boomkruinen

De Europese natuurherstelwet maakt deel uit van de ambitieuze Green Deal waarmee Europa de klimaatopwarming hoopt te bekampen. Het gaat om een verordening, wat betekent dat de wet bindende doelstellingen oplegt aan de lidstaten om gedegradeerde ecosystemen te herstellen. De lidstaten moeten herstelmaatregelen nemen voor 20 procent van de Europese gebieden op land en in zee tegen 2030. Dat moet leiden tot natuurherstel in alle ecosystemen tegen 2050.

Een van de cruciale elementen is een verslechteringsverbod: natuur zou niet meer mogen achteruitgaan in kwaliteit. Dat verbod zou alleen gelden binnen Europees erkende natuurgebieden (Natura 2000), en in verminderde vorm in natuur daarbuiten. De natuurherstelwet gaat niet alleen over natuur, maar ook over landbouwgebied en zelfs steden. Zo’n 10 procent van de steden zou onder een boomkruin bedekt moeten zijn tegen 2050.

