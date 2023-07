Assistent Kris Vansnick volgt geschorste Gert Vande Broek op als bondscoach Yellow Tigers

Kris Vansnick is de nieuwe bondscoach van de nationale damesploeg volleybal. De gewezen assistent-bondscoach volgt Gert Vande Broek op, die voor een jaar werd geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag.

Kris Vansnick is al sinds 2006 assistent-trainer van de Yellow Tigers. Hij bouwde mee aan het succes van de huidige talentvolle ploeg die deze zomer het Europees kampioenschap in eigen land zal afwerken. ‘Het is een eer om deze ploeg te mogen coachen. Het is geen stap in het onbekende, maar het blijft een enorme uitdaging om de talentvolle ploeg te mogen coachen. Ik zal verder bouwen op de fundamenten die we met de staf gelegd hebben’, zegt Vansnick.

Vansnick nam al over toen Gert Vande Broek, die jarenlang bondscoach was, een jaar werd geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag. Vande Broek ging in beroep tegen die schorsing, in theorie werkt dat beroep opschortend. Maar hij trok zich terug, zodat de Tigers zich sereen kunnen voorbereiden op het komende EK en later de mogelijke kwalificatie voor de Olympische Spelen. Bij de keuze van de opvolger was het belangrijk dat de speelstersgroep, die altijd verder wilde met Vande Broek, achter de nieuwe coach stond.

