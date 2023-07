Autoverkoop leeft op na enkele moeilijke jaren

Febiac, de federatie van de Belgische auto-industrie, heeft haar halfjaarlijkse cijfers vrijgegeven. Daaruit blijkt dat ze best tevreden mag terugblikken op de eerste helft van 2023. Enkele bevindingen.

1. De verkoop gaat terug in stijgende lijn

Met meer dan een kwart miljoen ingeschreven wagens tussen 1 januari en 30 juni is de eerste helft van 2023 een stuk beter dan de periode van 2020 tot 2022. Maar het zijn nog steeds ruim 11.000 stuks minder dan het gemiddelde in de periode 2014-2023.

2. Hybrides doen het goed

Benzinemotoren zijn nog steeds goed voor bijna de helft van de inschrijvingen (45,8%). Dat is 3,1% minder dan in 2022. Hybrides (PHEV en BEV) komen op de tweede plaats met een marktaandeel van 26,8% (+3,1%). Volledig elektrisch aangedreven wagens zijn goed voor 16,5% van de inschrijvingen.

De dieselmotor blijft klappen krijgen en moet het doen met slechts 10,1% (In 2020 was dit nog 32,9%).

3. Particulieren blijven gehecht aan benzine

De particuliere markt - goed voor een derde van de totale markt - blijft overwegend bestaan uit benzinemotoren: 7 op 10 benzinewagens zijn particulier aangekocht. Zelfopladende hybrides (HEV) zijn nu de op één na populairste motorisatie onder particuliere klanten, vóór diesels en 100% elektrische voertuigen (BEV).

Bij de bedrijven (professionele markt) zien we een heel ander verhaal: hier is meer dan de helft van de inschrijvingen deels of volledig geëlektrificeerd. Benzine geniet bij bedrijven slechts 1 op de drie de voorkeur

4. Gemiddelde uitstoot daalt verder

Mede door de dominante professionele markt (die de voorkeur geven aan elektrische en hybride aandrijflijnen), is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens die op de Belgische markt worden ingeschreven verder gedaald: 90g/km. Dat is gemeten via de nieuwe WLTP-norm die de oude - minder nauwkeurige - NEDC-norm nu al enkele jaren vervangt.

5. Vlamingen en Walen kopen heel verschillend

BMW in Vlaanderen (en heel België), Dacia in Wallonië, Peugeot in Brussel: dit zijn de populairste merken per regio.

Wat modellen betreft is de Volvo XC40 de best verkochte wagen in België. Tevens ook in Vlaanderen en Brussel. In Wallonië is dat de Dacia Sandero.