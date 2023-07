Een gated community in de stad Rolling Hills Estates, Californië wordt sinds zaterdag geplaagd door aardverschuivingen. Tien van de twaalf huizen die eerder al geëvacueerd werden, zakken momenteel langzaam weg in een ravijn.

Janice Hahn, Los Angeles county-verantwoordelijke, zei dat er niets meer te doen is voor de huizen die de heuvel afglijden. Zestien mensen zijn hun huis kwijt. Experten monitoren momenteel nog zestien villa’s die zich in het risicogebied bevinden.

Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de aardverschuivingen, maar het is hoogstwaarschijnlijk dat de uitzonderlijke hoeveelheid regen die afgelopen winter viel, er iets mee te maken heeft. Een grote hoeveelheid water dat door de bodem sijpelt, kan namelijk maanden na de laatste regenval een aardverschuiving triggeren.

