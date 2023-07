In het oosten van Frankrijk werd dinsdagavond code rood afgekondigd. In verschillende regio’s werden er rukwinden van 100 kilometer per uur vastgesteld. De hagelbollen die daarbij vielen hadden de grootte van een tennisbal.

Météo-France had code rood afgekondigd voor de departementen Haute-Saône, Doubs, Jura, Territoire de Belfort en Haut-Rhin. Voor Frankrijk is dat uitzonderlijk, vorig jaar was slechts één keer code rood van kracht. In de verschillende regio’s zaten duizenden gezinnen zonder stroom.

