Tv-maker Tim Van Aelst bekent cocaïneverslaving: ‘De moeite als ik ook maar één iemand heb wakker geschud’

Tien jaar lang cocaïnegebruik. Vaak alleen. Vaak met stoppen, om een paar weken later opnieuw te beginnen. Vaak met zin voor nog meer nadat hij al een gram gesnoven had. Gevierd Antwerps (ex-)televisiemaker Tim Van Aelst bekent zijn cocaïneverslaving alsof het niks is. ‘Als ik er ook maar één iemand mee heb wakker geschud, dan is deze veeleer toevallige biecht meer dan de moeite waard geweest.’