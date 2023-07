Nieuwe beschuldigingen tegen BBC-presentator

De crisis rond grensoverschrijdend gedrag bij de Britse omroep BBC blijft aanslepen, nu dezelfde presentator ook door een andere persoon beschuldigd wordt.

Een paar dagen nadat een zeventienjarige tiener is teruggekomen op zijn verklaring dat een BBC-presentator betaald had voor expliciete foto’s, is nu een tweede persoon opgedoken die dezelfde presentator met de vinger wijst. Het gaat om een twintiger die zegt bedreigende en intimiderende berichten te hebben gekregen van de man.

Het vermeende slachtoffer leerde de presentator kennen op een datingapp. Ze praatten verder via andere platformen. De presentator had aangedrongen op een ontmoeting, maar die is er nooit gekomen. De persoon beweert dat de presentator hem in berichten bedreigde omdat hij bang was dat zijn identiteit bekend zou worden. De twintiger zegt nog altijd bang te zijn voor de man.

Telefoonnummer klopt

De BBC kon de berichten inkijken en vaststellen dat het telefoonnummer inderdaad dat van de presentator was. De omroep heeft de man persoonlijk en via zijn advocaat benaderd voor een reactie op de nieuwste beschuldiging, maar kreeg nog geen antwoord.

De presentator staat sinds zondag op non-actief nadat tabloid The Sun naar buiten was gekomen met het verhaal dat hij duizenden ponden zou hebben betaald aan een tiener voor expliciete foto’s. De zaak werd uitgebracht door de moeder van de tiener, die de omroep ook verweet niet snel genoeg in actie te zijn gekomen. Haar beschuldigingen werden kort daarna tegengesproken uit onverwachte hoek, toen de advocaat van de tiener in een brief aan de nieuwsdienst van de BBC liet weten dat er niets ongepasts gebeurd is. De moeder blijft echter bij haar standpunt.

In het Verenigd Koninkrijk wordt al een paar dagen gegokt wie de BBC-presentator zou zijn, maar zijn naam wordt zorgvuldig geheim gehouden.

Lees ook