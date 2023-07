Ondanks opkomst elektrische auto’s tankten we meer fossiele brandstof dan ooit. Hoe komt dat?

Er is vorig jaar in ons land voor het eerst meer dan 3 miljard liter benzine getankt. Dat is bijna dubbel zo veel als tien jaar geleden. De vraag naar diesel daalt, maar minder snel.

We haalden in 2022 voor het eerst sinds de coronacrisis weer meer dan 10 miljard liter brandstof uit de Belgische pompstations. Het gaat om 7,04 miljard liter diesel en 3,01 miljard liter benzine, zo blijkt uit cijfers van de FOD Economie.

Voor benzine is het de eerste keer dat de kaap van 3 miljard liter bereikt wordt. Als de trend van de eerste vijf maanden van dit jaar zich voortzet, wordt dat record in 2023 nog eens verbroken. We tanken bijna dubbel zo veel benzine als de 1,66 miljard van tien jaar geleden.

Het aandeel diesel is in dezelfde periode gestaag naar beneden gegaan, van 8,14 naar 7,04 miljard liter. Een gevolg van het overheidsbeleid, dat de accijnzen op de goedkopere diesel gelijkschakelde met die op benzine omdat diesel behalve (iets minder) CO 2 ook roet en fijn stof uitstoot.

Wat met elektrisch?

Maar de daling in liters diesel is minder sterk dan de stijging in liters benzine. We slurpen samen dus alleen maar méér fossiele brandstoffen. Ondanks de alsmaar zuinigere motoren, en ondanks de elektrische wagen die aan populariteit won. Er rijden er intussen meer dan 100.000 op de Belgische wegen, maar het effect is nog niet voelbaar in het benzine- en dieselverbruik.

Dat het aantal e-auto’s nog altijd laag ligt in vergelijking met de 2,4 miljoen diesels en 3 miljoen benzinewagens, is maar een deel van de verklaring. ‘Het wagenpark groeit nog altijd aan’, zegt autojournalist Tony Verhelle van Newmobility.news. ‘Bovendien zijn SUV’s enorm populair geworden. En die verbruiken meer.’

‘Benzinewagens verbruiken ook meer dan dieselwagens: ook dat is een deel van de verklaring’, zegt docent autotechnologie Mark Pecqueur van de Thomas More hogeschool. ‘Het aantal salariswagens blijft ook maar stijgen. En elektrische wagens zijn voor veel mensen en bedrijven nog te duur. Ook in verbruik zijn ze niet meer goedkoper. Het wereldwijde olieverbruik stijgt met 1,2 procent per jaar en dat zal nog tot 2040 zo zijn.’

Groter en zwaarder

‘Daar komt nog bij dat, als mensen van auto veranderen, ze steevast kiezen voor eentje dat net iets groter is en net iets meer verbruikt’, zegt Tony Verhelle. ‘Dat is niet omdat de constructeurs hun best niet doen, maar omdat ze zwaarder zijn en opties hebben die allemaal meer verbruiken.’

Ook de opkomst van stekkerhybrides speelt een rol. Die hebben een batterij met zowat 50 km rijbereik én een motor op (meestal) benzine. ‘Ik betwijfel of die mensen voldoende inpluggen’, zegt Verhelle.

We stappen bovendien ook allemaal vaker in de auto, vooral voor vrijetijdsuitstappen. Zo was mei 2023 op het vlak van files de op één na de drukste maand sinds het begin van de metingen, met 795 kilometeruren per werkdag.

