Jury: brief die in zetel Aretha Franklin werd gevonden is geldig testament

Een handgeschreven document uit 2014 dat in 2018 in de zetel van wijlen Aretha Franklin werd gevonden, is geldig als testament. Dat heeft een jury in de Amerikaanse staat Michigan dinsdag (lokale tijd) bepaald.

De uitspraak maakt een einde aan een bijna vijf jaar durend juridisch geschil binnen de familie.

De in 2018 overleden zangeres liet geen officieel testament achter, maar wel handgeschreven teksten. Die werden pas een tijd na haar dood teruggevonden in haar huis en veroorzaakten een jarenlang conflict tussen haar vier zonen.

In de moeilijk leesbare documenten lijkt Franklin haar eigendommen te verdelen, zoals haar vastgoed maar ook juwelen, bont, stereoapparatuur en muziekrechten.

Eén document uit 2010 werd teruggevonden in een afgesloten kast. Een ander document, dat dateert van 2014 werd gevonden onder de kussens van de zetel. Twee van de vier zonen van Franklin beschouwen het oudere document als legitiem, de derde zoon verkiest het document van 2014.

Beide testamenten lijken de auteursrechten gelijk te verdelen tussen de drie broers. Volgens de krant The New York Times kampt de vierde zoon, de oudste, met mentale problemen en staat hij onder voogdij. Zijn drie broers hebben beloofd om hem bij te staan. De beslissing van de zeskoppige jury is vooral voordelig voor Kecalf Franklin en zijn kinderen, die de woning van de zangeres in Detroit zouden erven, net als wagens.

Het proces draaide vooral om de handtekening van Franklin op het document ui 2014. De ‘A. Franklin’ met een lachend gezichtje was volgens Kecalf Franklin typisch voor het geschrift van zijn moeder.

Tot nu toe hebben de beheerders van de erfenis van Aretha Franklin haar schulden afbetaald en achterstallige belastingen betaald, terwijl ze ook haar muziekrechten uitbetaald kregen.

