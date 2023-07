De Lijn wil busverbod, bodycams en extra controleurs tegen agressie

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft dinsdag een tienpuntenplan voorgesteld waarmee ze agressie op haar bussen en tram wil inperken.

Zo wil De Lijn 67 controleurs extra aanwerven, die herkenbaarder zullen zijn en mogelijk ook een bodycam zullen dragen.

In alle bussen van De Lijn zullen de chauffeurs ook in een afgesloten stuurpost komen te zitten. Agressie tegen personeel zal via het nieuwe ­federale Strafwetboek strenger worden bestraft. Lokale besturen wordt tot slot gevraagd amokmakers een tijdelijk busverbod op te leggen.

De vakbonden zijn blij met de maatregelen, maar ze ­vragen snel zekerheid over de inzet van bodycams.